Экономика

Сотрудничество колледжей и предприятий может помочь в решении проблемы дефицита кадров — Елена Даньшова

Сотрудничество колледжей и предприятий может помочь в решении проблемы дефицита кадров в Псковской области. Такое мнение заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания Елена Даньшова высказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя итоги заседания постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по высшей школе и образованию.

«Опыт, с которым мы познакомились на заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по высшей школе и образованию, очень ценный. Система взаимодействия Череповецкого технологического колледжа и предприятия "ФосАгро" работает с двухтысячного года, это уже целая идеология взаимовыгодного сотрудничества предприятия с колледжем. И вот эта схема дает настоящие результаты. Во-первых, предприятие получает высококвалифицированного работника. Во-вторых, этот работник уже мотивирован на работу на конкретном предприятии. В-третьих, дети получают первый опыт работы по специальности еще в профильных классах. На предприятие работает некий социальный заказ», – сказала Елена Даньшова.

Она отметила, что Псковская область могла бы перенять опыт подобного взаимодействия предприятий и системы образования, если бы нашлись конкретные предприятия и учреждения, которые готовы работать в связке.

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«Эта связка должна быть тесной не только в учебном плане, это еще и огромные вложения в инфраструктуру. Производственно-технологическая база колледжа создана именно предприятием "ФосАгро", она и приближает студента к производству, погружает его в профессию, дает стопроцентную мотивацию к работе на конкретном предприятии. Я могу сказать, что в Великих Луках мы уже работаем над этой проблемой. Очень много делает завод электротехнического оборудования. Им создан электротехнический кластер, через который сейчас походит профориентация. Например, акция "Неделя без турникетов"», – добавила Елена Даньшова.