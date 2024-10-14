Общество

В Псковской области стартовала «Неделя без турникетов» для школьников и студентов

По инициативе регионального отделения Союза машиностроителей России в Псковской области стартовала акция «Неделя без турникетов», направленная на профориентацию молодежи. Об этом сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

В течение недели школьники и студенты будут посещать предприятия Пскова и Великих Лук, чтобы познакомиться с реальным производством.

«Сегодня учащиеся побывали на Псковском заводе АДС, предприятиях "Псков-Полимер" и "Автоэлектроарматура". Экскурсии предоставляют молодежи возможность изучить особенности различных профессий и сделать осознанный выбор для своей будущей карьеры», - рассказал Александр Козловский.

«Неделя без турникетов» проводится дважды в год, весной и осенью, совместно с ведущими предприятиями региона. Данная акция дает возможность молодежи ознакомиться с трудовой деятельностью и перспективами профессионального роста на промышленных предприятиях области.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» реализуется с 2015 года по инициативе Союза машиностроителей России.