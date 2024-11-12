О налоговой амнистии и дроблении бизнеса расскажут псковичам на семинаре

Управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области совместно с ООО «ЦПИ Консультант» проведёт семинар для налогоплательщиков 15 ноября. Начало в 10:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.
Форматы мероприятия:
- Очно: учебный центр ООО «ЦПИ Консультант», улица Советская, 111. Регистрация по телефону: 8(8112) 56-31-31.
- Заочно: видеоконференция в Zoom по ссылке. (идентификатор: 881 0124 7830, код доступа: 107090).
Спикеры:
- Юлия Шкляр, заместитель руководителя УФНС по Псковской области.
- Анна Никитина, заместитель руководителя УФНС по Псковской области.
- Татьяна Мищенкова, начальник отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок УФНС.
- Владимир Копытов, заместитель начальника отдела оказания государственных услуг УФНС России по Псковской области.
Участники семинара смогут задать вопросы, получить консультации и скачать запись встречи.
Темы обсуждения:
- Налоговая амнистия и дробление бизнеса.
- Порядок уплаты с 2025 года НДС налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения.
- Преимущества электронного документооборота.
Каждую неделю налоговые органы Псковской области проводят обучающие семинары и вебинары. Посмотреть график мероприятий и получить ссылки можно здесь.