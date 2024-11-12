Экономика

О налоговой амнистии и дроблении бизнеса расскажут псковичам на семинаре

Управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области совместно с ООО «ЦПИ Консультант» проведёт семинар для налогоплательщиков 15 ноября. Начало в 10:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Форматы мероприятия:

Очно: учебный центр ООО «ЦПИ Консультант», улица Советская, 111. Регистрация по телефону: 8(8112) 56-31-31.

Заочно: видеоконференция в Zoom по ссылке. (идентификатор: 881 0124 7830, код доступа: 107090).

Спикеры:

Юлия Шкляр, заместитель руководителя УФНС по Псковской области.

Анна Никитина, заместитель руководителя УФНС по Псковской области.

Татьяна Мищенкова, начальник отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок УФНС.

Владимир Копытов, заместитель начальника отдела оказания государственных услуг УФНС России по Псковской области.

Участники семинара смогут задать вопросы, получить консультации и скачать запись встречи.

Темы обсуждения:

Налоговая амнистия и дробление бизнеса.

Порядок уплаты с 2025 года НДС налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения.

Преимущества электронного документооборота.

Каждую неделю налоговые органы Псковской области проводят обучающие семинары и вебинары. Посмотреть график мероприятий и получить ссылки можно здесь.