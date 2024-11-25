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Экономика

Новый налоговый режим для малого бизнеса могут установить в Псковской области

25.11.2024 16:11|ПсковКомментариев: 0

Со следующего года на территории региона может быть введён специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Проект закона, внесённый губернатором Михаилом Ведерниковым, рассмотрит Псковское областное Собрание депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном Собрании. 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов 

В порядке эксперимента такой налоговый режим, ориентированный на малый бизнес, с июля 2022 года успешно применяется в четырёх регионах – Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Теперь решение о введении АвтоУСН может принять любой российский субъект.

Право на применение нового налогового режима имеют организации и индивидуальные предприниматели с количеством работников не более 5 человек, годовым доходом не превышающим 60 млн рублей и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн рублей. Расчётные счета могут быть открыты только в уполномоченных кредитных организациях, а заработная плата должна выплачиваться только в безналичной форме.

Комментируя инициативу, вице-спикер Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков напомнил, что разработке законопроекта предшествовало проведение круглого стола, в ходе которого обсуждался опыт регионов, на практике оценивших преимущества автоматизированной упрощенной системы налогообложения. По словам депутата, использование нового налогового режима может быть интересным как для субъектов малого бизнеса, так и для регионального бюджета.

«В случае введения на территории нашего региона АвтоУСН предприниматели могут переходить на новый налоговый режим, а могут и не переходить – это их право. Но мне кажется, стоит попробовать, потому что это существенно упрощает всё налогообложение, а кроме того, освобождает работодателя от уплаты страховых взносов в фонды, которые составляют порядка 30% от начисленной заработной платы. Расходы по страховым взносам берёт на себя федеральный бюджет», - рассказал о преимуществах специального налогового режима Александр Братчиков, отметив также, что в экспериментальных регионах переход налогоплательщиков на АвтоУСН не привёл к снижению поступлений в бюджеты.

По данным УФНС России по Псковской области, критериям применения нового специального налогового режима соответствует порядка 11 тысяч налогоплательщиков – в случае принятия закона все они теоретически могут обратиться в налоговую службу с заявлением о переходе на АвтоУСН.

Предварительное обсуждение законопроекта пройдёт на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Коллегиальное решение депутаты примут на сессии 28 ноября.

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #Собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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