Экономика

Новыми источниками наполнения бюджета заинтересовались в комитете Собрания по АПК

Основные характеристики областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов обсудили на заседании комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания 27 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Общий объем доходов областного бюджета на 2025 год предполагает сумму в 48 млрд 592 млн 121 тысячу рублей, а общий объем расходов областного бюджета в сумме — 51 млрд 789 млн 735 тысяч рублей.

Дефицит областного бюджета составил 3 млрд 197 млн 614 тысяч рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Псковской области на 1 января 2026 года в сумме 23 млрд 283 млн 550 тысяч рублей.

Член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов уточнил, предусмотрели ли в бюджете компенсацию муниципальным предприятиям межтарифной разницы.

«Мы распределили на это около 700 миллионов до муниципальных предприятий. В следующем году эта субсидия составит около 800 миллионов. Все обязательства по межтарифной разнице мы предусматриваем», – ответила вице-губернатор Татьяна Баринова.

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Российское село» Андрей Козлов попросил назвать перечень направлений, по которым ожидается поступление дополнительных денежных средств.

«Нацпроекты и субсидии новые, их большое количество, и мы доведем всю эту информацию во втором чтении», – ответила заместитель губернатора.