Экономика

В Центробанке допустили повышение ставки в декабре из-за инфляции

Банк России не исключает выхода инфляции по итогам года за границы прогноза в 8,5% и допускает очередное повышение ставки в декабре, сообщил на Пермском инженерно-промышленным форуме советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

«В этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции - 8-8,5%. По тем данным, которые у нас накопились с октябрьского заседания, видно, что инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона. Нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноза», - сказал Кирилл Тремасов, отметив при этом, что сильного отклонения не ожидается, пишет «Интерфакс».

По его словам, это наносит серьезный удар по инфляционным ожиданиям населения и эта ситуация «абсолютно недопустимая».

«Центробанк в этой ситуации намерен предпринять все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить ценовую стабильность и вернуть инфляцию к цели», - добавил он.

Тремасов напомнил, что, по прогнозу ЦБ, к концу следующего 2026 года инфляция ожидается в диапазоне 4,5-5%, в 2026 - на таргетируемых 4%.

Он добавил, что в условиях постоянного санкционного давления, волатильности курсов, проинфляционное давление увеличивается.

Тремасов также отметил, что «для восстановления ценовой стабильности потребуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики».

«На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено», - сказал он.

Заседание совета директоров запланировано на 20 декабря.