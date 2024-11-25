Экономика

Средняя начисленная зарплата в Великих Луках составила почти 60 тысяч рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата на начало сентября текущего года в Великих Луках составила 59 тысяч 847 рублей или 129,7% к сентябрю прошлого года. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном обращении.

Уровень регистрируемой безработицы в городе составляет 0,23%.

«Хочу сказать, что показатели социально-экономического развития, достигнутые городом за прошедший период текущего года, действительно, хорошие. Это стало возможным благодаря труду коллективов наших промышленных предприятий, организаций и учреждений, субъектов малого и среднего бизнеса, для работы которых усилиями городской власти в Великих Луках созданы благоприятные условия», - отметил глава города.