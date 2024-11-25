Экономика

Павел Соболь назначен новым директором ОЭЗ «Моглино»

Исполнябщим обязанности директора особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» стал Павел Соболь, сообщается на сайте комплексной проверки контрагентов и клиентов rusprofile.ru.

В прошлом Павел Соболь занимал должность заместителя начальника отдела сопровождения проектов и программ гражданского единства и этнокультурного развития Департамента государственной политики в сфере межнациональных отношений, а также работал в Минэкономразвитии.

Назначение состоялось 26 ноября 2024 года.

Пост директора ранне занимал Алексей Брижаха.