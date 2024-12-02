Экономика

Псковские производители смогут воспользоваться пониженными тарифами страховых взносов с 1 января

С 1 января 2025 года, в соответствии с федеральным законом № 176-ФЗ, расширяется перечень субъектов, которые смогут применять страховые взносы по пониженному тарифу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Льготными тарифами смогут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, которые ведут деятельность в сфере обрабатывающего производства. Ставка для них составит 7,6%. Этот тариф (как и у других субъектов МСП) нужно применять к ежемесячной части выплат, которая превышает МРОТ, установленный с начала года.

Исключение составляют предприятия, которые занимаются производством напитков, табачных изделий, кокса и нефтепродуктов, а также металлургическое производство (п. п. 2.5, 13.2 ст. 427 НК РФ).

Для применения пониженного тарифа необходимо одновременное соблюдение следующих требований:

организация (ИП) внесена в единый реестр СМСП;

названный вид деятельности («Обрабатывающие производства») указан как основной в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и соответствующий ему код ОКВЭД входит в перечень кодов, который утверждает правительство РФ;

доходы обрабатывающего производства в сумме всех доходов составляют не менее 70%. Доля определяется как по итогам года, предшествующего году перехода на пониженный тариф 7,6%, так и по результатам отчетного (расчетного) периода.

Отметим, если налогоплательщик перестанет соответствовать какому-либо из перечисленных выше требований, необходимо будет пересчитать взносы по общему тарифу с начала календарного года.

Кроме того, до 2026 года продлено применение пониженных тарифов страховых взносов для ИТ-компаний и организаций, ведущих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности (п. 2.2 ст. 427 НК РФ).