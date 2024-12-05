Экономика

Представители делового сообщества Псковской области провели ряд встреч в Астане

Делегация Псковской области продолжает участвовать в мероприятиях международной бизнес-миссии в Республике Казахстан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В столице Казахстана Астане состоялись встречи с заместителем торгового представителя РФ в Казахстане Антоном Гуменным и руководителем Российского экспортного центра в Казахстане Уралом Азнабаевым.

Представители делового сообщества Псковской области продемонстрировали казахстанским потенциальным партнерам свою продукцию и обсудили возможности взаимодействия и сотрудничества. Деловое общение делегации региона и иностранных коллег продолжится на предприятиях.

Напомним, в состав псковской делегации, которую возглавил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, вошли генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Павел Соболь и представители делового сообщества региона.