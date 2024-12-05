Экономика

«ЗЭТО» совместно с дилерами принял участие в форуме «Электрические сети»

Завод электротехнического оборудования («ЗЭТО») с 3 по 5 декабря совместно с дилерами принял участие в грандиозном отраслевом событии — международном форуме «Электрические сети». Это мероприятие собрало на одной площадке ведущих специалистов в области промышленной энергетики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

Фотографии: «ЗЭТО»

Форум предоставил уникальную возможность для обмена опытом, установления новых деловых контактов и демонстрации передовых отечественных технологий в области энергетического машиностроения.

В общении с посетителями стенда особое внимание было уделено возможностям предоставления комплексных решений, включая проектирование, поставки, шеф-монтажные работы и постгарантийное обслуживание. Экспортный потенциал и успешные кейсы также вызвали интерес у партнеров, посетивших стенд «ЗЭТО».

«Наше ключевое преимущество — это индивидуальный подход к требованиям заказчика и оперативность реагирования на любые возникающие вопросы», - подчеркнули в «ЗЭТО».