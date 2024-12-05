Экономика

На абхазо-российской границе возобновили перевозку мандаринов

Через абхазо-российскую границу возобновилась перевозка мандаринов, сообщил и. о. министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа.

«Проводится более тщательный досмотр, но сегодня никакого скопления не должно быть», — уточнил он.

Цитрусовые стали вновь перевозить «со вчерашней ночи».

Накануне на границе возникла проблема с вывозом абхазских мандаринов из-за обнаружения насекомого трипса. Это привело к задержке транспорта с грузом, пишет РИА Новости.

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Для Абхазии экспорт мандаринов в Россию — основной источник заработка фермеров в зимний период. Планировалось вывезти до 36 тысяч тонн цитрусовых в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что импорт Россией мандаринов из Китая в 2024 году вырос более чем вдвое на фоне спада турецких поставок.