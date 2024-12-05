Экономика

Андрей Козлов: Стоимость запчастей в аграрном секторе привязана к курсу валют

В сельскохозяйственном секторе в Псковской области задействован лишь небольшой процент отечественной техники, отметил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Техники российского производства практически нет. Если она есть, то ее минимальное количество. Соответственно, это в основном техника европейская. Сейчас начинает китайская приходить, но она еще достаточно "сырая". Чаще всего это тракторы, зерновые комбайны. Да, сейчас уже немножко делаем зерноуборочные комбайны достаточно хорошего качества. Они производятся и экспортируются в Канаду и даже в западные страны. Они дешевле по сравнению с иностранными. Трактор у нас есть только один, который я знаю. Курский тракторный завод делает одну из серий», - сказал Андрей Козлов.

Он отметил, что стоимость техники и запчастей для ее ремонта выражается в зарубежной валюте, что в условиях постоянно меняющегося курса не способствует снижению себестоимости продукции сельхозтоваропроизводителей.

«Вы видите курс евро, курс доллара. Соответственно, запчасти все привязаны к этому курсу. Соответственно, техника ломается. В любой технике есть рабочие органы, которые изнашиваются в процессе работы. Соответственно, приходится их закупать, они стоят денег. Если курс доллара был 95 рублей, то сейчас он 107 рублей. Пересчитайте. А запчасти выставляют по курсу иностранной валюты, потому что дилеры, которые торгуют, также закупают в валюте. Это определенный снежный ком, поэтому сейчас продукция не может дешеветь», - пояснил Андрей Козлов.