Экономика

«Нареканий не поступало»: В налоговой рассказали о внедрении автоУСН в Псковской области

Опыт коллег из других регионов показал, что нареканий к автоматизированной упрощенной системе налогообложения не поступало. Об этом во время онлайн-брифинга в пресс-центре ПЛН сообщила заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области Марина Никандрова.

«Перед тем как автоУСН внедрять, мы консультировались с коллегами. Никаких нареканий не поступало. Эта система отлично подходит для небольших предпринимателей, которым не нужно будет разбираться в тонкостях налогового законодательства, они смогут сконцентрировать внимание на развитии своего бизнеса», - отметила Марина Никандрова.

Она также отметила, что перейти на новую систему налогообложения достаточно просто.

«Для этого нужно подать уведомление о переходе на него. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк, перечень которых размещен на сайте ФНС. Если только планируется начать бизнес в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, то подать уведомление нужно в течение 30 дней после регистрации. Действующим предпринимателям и организациям можно перейти на автоУСН с нового года, но уведомление об этом необходимо направить до 31 декабря», - уточнила Марина Никандрова.