«Нареканий не поступало»: В налоговой рассказали о внедрении автоУСН в Псковской области

Опыт коллег из других регионов показал, что нареканий к автоматизированной упрощенной системе налогообложения не поступало. Об этом во время онлайн-брифинга в пресс-центре ПЛН сообщила заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области Марина Никандрова.
Она также отметила, что перейти на новую систему налогообложения достаточно просто.
«Для этого нужно подать уведомление о переходе на него. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк, перечень которых размещен на сайте ФНС. Если только планируется начать бизнес в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, то подать уведомление нужно в течение 30 дней после регистрации. Действующим предпринимателям и организациям можно перейти на автоУСН с нового года, но уведомление об этом необходимо направить до 31 декабря», - уточнила Марина Никандрова.