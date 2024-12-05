Экономика

Михаил Ведерников: Экономика региона укрепляется, это не может не радовать

На 2,5 млрд рублей планируется увеличить собственную доходную базу Псковской области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Экономика у нас развивается, укрепляется. Это, конечно не может не радовать», - сказал Михаил Ведерников.

О параметрах бюджета следующего года губернатор расскажет в своём бюджетном послании. Но в ходе эфира он отметил: «Они (параметры - ред.) будут немного скромнее».

Однако глава региона подчеркнул, что на фоне снижения мер федеральной поддержки в Псковской области все-таки наблюдается рост собственной доходной базы. «Для нашего региона - это принципиальный показатель», - сказал Михаил Ведерников.

В целом этот год завершается с рекордным и для Псковской области, и по стране показателем роста сельского хозяйства - 30%. «Порядка 130% к плану», - пояснил глава региона.

Промышленный индекс составил 109%. «В целом растет экономика, и мы рассчитываем в следующем году снижение федеральных мер поддержки компенсировать своей собственной доходной базой, которая, по нашим прогнозам, увеличится на 2,5 млрд рублей», - подытожил Михаил Ведерников.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года. В декабре 2024-го участниками программ уже стали сенатор от Псковской области Алексей Наумец, депутаты Государственной Думы — секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев. председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, глава Островского района Дмитрий Быстров. В ближайшие недели гостями студии станут другие известные лидеры общественного мнения.