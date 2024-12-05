Экономика

Как Псковская область компенсирует снижение федеральной помощи, ответил губернатор

Как Псковская область компенсирует снижение федеральной помощи в 2025 году, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

В следующем году планируется снижение федерального финансирования для регионов. За счет чего будет компенсироваться отсутствие федеральной помощи, рассказал Михаил Ведерников: «За счет собственной налоговой базы, адресной работы с инвесторами».

Глава региона уточнил, что в 2021, 2022, 2023 годах инвестпакет региона составлял 30 млрд рулей, а 2024 год регион заканчивает с показателем в 35 млрд рублей. «То есть в этом году у нас показатель работы с инвесторами такой же, как был за 3 года показателей в предыдущем периоде», - обратил внимание глава Псковской области.

Михаил Ведерников также напомнил, что и собственные доходы региона увеличиваются. В частности, за счет того, что в последние годы было сделано много вложений в экономику.

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Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.