Экономика

Эксперт рассказала, почему в России растет рынок шеринговых услуг

Взять что-то напрокат – это уже обыденность, поэтому объем рынка шеринговых сервисов в России растет с каждым годом. О причинах роста рассказала руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

Шеринг – тренд, который сейчас начинает разворачиваться в полную силу, уверена руководитель Ольга Позднякова.

«Одна из причин – это финансы. Если мы видим рост потребления шеринговых услуг, то, в общем-то, это подтверждает, что люди по-другому стали смотреть на вещи. Есть то, чем не хочется владеть, потому что это не то имущество, которое необходимо постоянно. Купить на некоторое время, не взяв кредит, для многих семей – это выход, с учетом того, что у нас очень закредитованное население. Но при этом, скорее всего, человек купит то, чем будет пользоваться каждый день, а в аренду возьмет то, что ему необходимо на короткое время. С точки зрения экономики − это очень правильные расходы бюджета семьи, очень разумный подход общества к потреблению вообще», − считает эксперт.

По её мнению, еще одна причина развития шеринговых услуг – изменение подхода к пространству и площади квартиры.

«Люди полюбили простор и пространство. Даже небольшую квартиру не хочется захламлять. Поэтому шеринг – это, в том числе, и решение этого вопроса. Единственное, я хотела бы сделать акцент на том, что при развитии этой услуги, очень важно, чтобы это оборудование проходило техосмотр, потому что у нас растет статистика МЧС по пожарам из-за неисправного электрооборудования или из-за нарушения использования этого электрооборудования", − отметила Ольга Позднякова.

Она добавила, что россияне в начале формирования такой шеринговой услуги, как постаматы (автоматический терминал для хранения и выдачи заказов).

«Постамат − это то, где вы вводите свои данные и забираете нужные вам вещи, и также возвращаете. Скорее всего постепенно здесь сформируются очень жесткие условия взаимообязанностей и для тех, кто дает в аренду, и для тех, кто берет. Потому что мы не всегда видим в этом оборудовании, где и какие нарушения могут быть, когда человек возвращает что-то и когда получает, использует это в работе. Но любой бизнес всегда стремится к избеганию разных дополнительных издержек, поэтому постаматы – это удобный механизм. К тому же, у нас сейчас наблюдается крайне серьезный дефицит работников во всех отраслях. Исходя из всего этого, я считаю, что за постаматами будущее во многих направлениях экономики вообще", − полагает Ольга Позднякова.

Общество сейчас меняется не только из-за проблем, но и в целом с развитием технологий, возможностей и с определенным опытом, пишет радио Sputnik.

«Я думаю, что финансовое развитие, в котором мы живем последние 30 лет, ведет к тому, что общество постепенно пересматривается свое отношение к вещам. И мне кажется, что позитивный опыт приведет к тому, что люди будут больше пользоваться шеринговыми услугами, а психологическая независимость от вещей постепенно будет нарастать», − заключила Ольга Позднякова.