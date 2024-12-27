Экономика

Михаил Ведерников: Сельское хозяйство в регионе динамично развивается

Губернатор Псковской области провёл встречу с руководителем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олегом Емцевым сегодня, 27 декабря. На совещании обсудили основные итоги года в области сельского хозяйства. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Губернатор отметил, что сельское хозяйство в регионе динамично развивается – соответствующий индекс в этом году составил 130,2%.Увеличивается экспорт продукции растительного происхождения –теперь она подставляется в 26 стран.

«Обсудили результаты государственного мониторинга зерна. По итогу проведенных испытаний пробы зерна из муниципалитетов области имеют высокие показатели. В этом году на экспорт отправлена пробная партия пшеницы», - рассказал Михаил Ведерников.

Помимо этого, за 10 месяцев 2024 года экспорт продукции животноводства составил 22 тысячи тонн. В этом году открыт рынок поставок мяса в Китай, шли поставки во Вьетнам, Гонконг, Сербию, Азербайджан.