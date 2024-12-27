Экономика

12,6 миллиардов рублей реализованы на благо жителей Псковской области по нацпроектам в 2024 году

В ходе итогового профильного совещания губернатор региона Михаил Ведерников подвел итоги реализации национальных проектов в 2024 году. Итоговое кассовое исполнение составило 99,7%.



Фото: сайт правительства Псковской области

«Вся эта сумма полностью реализована на благо региона и жителей Псковской области. Не без сложностей, но с основными задачами общими усилиями мы справились», - сказал глава региона, отметив беспрецедентные объемы строительных работ по новым социальным объектам.

«В следующем году ожидаем открытие целого ряда новых объектов в сферах образования и здравоохранения, а также начинаем следующий этап реализации президентских нацпроектов», - настроил на дальнейшую работу свою команду губернатор Михаил Ведерников.