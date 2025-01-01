Псковичам напомнили о необходимости отчитаться за свои доходы в 2024 году

Отчитаться о своих доходах налогоплательщики должны не позднее 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.
В России стартовала декларационная кампания 2025 года. Не позднее 30 апреля налогоплательщикам необходимо отчитаться (представить декларацию) о полученных в 2024 году доходах.
Отчитаться о доходах необходимо, если в 2024 году налогоплательщик:
Задекларировать полученные в 2024 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Специалисты УФНС России по Псковской области рекомендуют заполнять декларацию онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».
Кроме того, подать декларацию можно в бумажном виде:
Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 15 июля.
Отметим, с 2025 года для декларирования доходов, полученных в 2024 году, действует форма налоговой декларации 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС России от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757.
За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.