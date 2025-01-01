Экономика

Псковичам напомнили о необходимости отчитаться за свои доходы в 2024 году

Отчитаться о своих доходах налогоплательщики должны не позднее 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

В России стартовала декларационная кампания 2025 года. Не позднее 30 апреля налогоплательщикам необходимо отчитаться (представить декларацию) о полученных в 2024 году доходах.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2024 году налогоплательщик:

получил доход от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, а также доход от реализации имущественных прав (переуступка права требования);

получил в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи;

получил вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;

получил выигрыши от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе;

получил доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 2024 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Специалисты УФНС России по Псковской области рекомендуют заполнять декларацию онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Кроме того, подать декларацию можно в бумажном виде:

лично в налоговой инспекции по месту своего учета;

через почтовые отделения;

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 15 июля.

Отметим, с 2025 года для декларирования доходов, полученных в 2024 году, действует форма налоговой декларации 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС России от 19.09.2024 № ЕД-7-11/757.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.