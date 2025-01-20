Экономика

Бренд Yasya получил льготное финансирование на создание в Пскове косметического производства

Бренд Yasya получил льготное финансирование на создание в Пскове косметического производства. В настоящее время бренд ищет земельный участок под выращивание сырья для продукции. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Yasya - псковский бренд, создающий с 2023 года инновационную косметику на основе натуральных компонентов. В 2024 году косметика бренда Yasya открыла продажи в крупных торговых сетях: «Золотое яблоко», «Лэтуаль» и специализированных магазинах натуральной косметики.

Реализация проекта ориентирована на перенос производственного процесса с внешнего контрактного производства на собственные производственные мощности в городе Пскове и продолжение выпуска продукции под товарным знаком Yasya.

Инвестор планирует приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию нового производственного оборудования за счет льготного займа из регионального Фонда развития промышленности, функционирующего на базе Фонда инвестиционного развития Псковской области.

Основные показатели проекта:

Объем инвестиций по проекту: 8 млн 966 тысяч рублей.

Планируемый срок реализации проекта: 2025 год.

Заемные средства РФРП: под 3% годовых на срок 7 лет.

Инвестпроект находится на сопровождении Фонда инвестиционного развития, было предоставлено льготное финансирование. В настоящий момент оказывается поддержка по подбору земельного участка под выращивание сырья для продукции: лекарственных и цветочных культур.

Напомним, при поддержке региона продукция бренда была представлена на Международной выставке-форуме «Россия», где руководитель проекта приняла участие во встрече с президентом Владимиром Путиным и рассказала об истории бренда.