Экономика

Образовательный центр «Машиностроение» хотят создать в Великих Луках

В случае получения гранта по проекту «Профессионалитет» в Великих Луках появится образовательный центр «Машиностроение», его ядром станет Великолукский политехнический колледж, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», куратора реготделения Союза машиностроителей России Александра Козловского.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«С руководителями предприятий Великих Лук обсудили сотрудничество в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Великолукский политехнический колледж совместно с региональным комитетом по образованию готовит пакет документов для участия в программе министерства просвещения. Диалог прошел под эгидой реготделения Союза машиностроителей России», - рассказал Александр Козловский.

Депутат отметил, что Великолукский политехнический колледж – кузница рабочих кадров, однако сейчас «переживает не лучшие времена». Требуются серьезные вложения в обновление мастерских и учебного заведения в целом. Несколько лет назад эта работа была начата по проекту «Молодые профессионалы», тогда были модернизированы мастерские по двум компетенциям: «сварочные технологии» и «промышленная автоматика».

Это начинание команда колледжа планирует продолжить – теперь в рамках федпроекта «Профессионалитет», который позволит не только привести в порядок учебное заведение, но и приблизить уровень образования студентов к потребностям рынка. В этом вопросе важно активное участие реального сектора экономики. Поддержка предприятий – одно из ключевых условий для участия в министерской программе.

В случае получения министерского гранта по проекту «Профессионалитет» в Великих Луках будет создан образовательный центр «Машиностроение», ядром которого станет Великолукский политехнический колледж. Сейчас колледж в среднем в год выпускает 290 специалистов, при наличии возможностей эта цифра может вырасти до 500.

Как рассказал Александр Козловский, участие в программе министерства просвещения станет своего рода началом возрождения системы профессионального образования Великих Лук и реальным подспорьем для восполнения кадрового дефицита на предприятиях города.

«Это поможет решить еще одну задачу – удержать выпускников в городе. Молодежь уезжает в мегаполисы за лучшими условиями обучения. Мы должны такие условия создавать у себя. Здесь речь идет не только о ремонте учебных классов и мастерских, и столовых, спортивных залов и площадок. Колледжи полностью должны быть современными. Сегодня была первая большая встреча в Великих Луках по этому вопросу, диалог будет продолжен. Модернизацию учреждений системы СПО в ближайшее время обсудим и в Госдуме, доведу до коллег ситуацию в нашем регионе и нашу позицию. Добавлю, что у нашего региона есть опыт работы в проекте "Профессионалитет": в прошлом году его участником стал Псковский политехнический колледж», - добавил Александр Козловский.