Экономика

Путин отметил снижение бедности в России

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил снижение уровня бедности в России, подчеркнув, что показатель находится на удовлетворительном уровне.

Губернатор Санкт-Петербурга доложил президенту, что в городе удалось на треть сократить число бедных людей.

«Снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то что в Питере произошло - это хорошо», - сказал Путин на встрече с Бегловым, комментируя снижение числа бедных в городе, пишет РИА Новости.