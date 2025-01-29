Экономика

Псковичам напомнили о новой обязанности по отчетности для выдачи разрешений на охоту

С 1 января 2025 года органы и иные лица, выдающие разрешение на добычу объектов животного мира, обязаны представлять в налоговые органы по месту своего учета сведения о выданных физическим лицам разрешениях, сумме сбора, подлежащей уплате по каждому разрешению, а также о сроках уплаты сбора, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Данные изменения внесены в статью 333.6 Налогового кодекса РФ Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

В соответствии с ними, указанные сведения должны быть представлены в налоговые органы не позднее пятого числа каждого месяца за предшествующий месяц:

для охотпользователей - сведений о выданных физическим лицам разрешениях на добычу объектов животного мира, суммах и сроках уплаты сбора по каждому разрешению;

для органов, выдающих разрешения - сведений о выданных охотпользователям бланках разрешений.

Сведения о выданных разрешениях (бланках разрешений) на добычу объектов животного мира представляются в налоговые органы по установленной форме, начиная с налогового периода - январь 2025 года.

Напомним, при оформлении платежных документов по уплате сбора за пользование объектами животного мира налогоплательщикам необходимо правильно указывать информацию в реквизитах расчетного документа: