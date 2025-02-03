Экономика

Производители молочной продукции планируют повысить цены

Несколько крупных производителей молочной продукции, включая «Вимм-Билль-Данн» («Домик в деревне»), Health&Nutrition («Простоквашино», «Актибио»), Ehrmann, «Савушкин продукт», «Молочный кит» (Milk on), сообщили торговым сетям о планируемом повышении цен на молоко, творог, сметану и йогурт в феврале. Эта информация была направлена компаниям, входящим в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев заявил, что торговые сети внимательно изучают запросы поставщиков на предмет обоснованности увеличения цен. Некоторые заявки находятся на стадии рассмотрения.

«Ритейлеры не всегда принимают повышение в полном объеме, а также договариваются с поставщиками о реализации промоакций и отсрочках в принятии. Розничные цены в торговых сетях индексируются медленнее закупочных, поэтому изменения цен на полках магазинов будут более плавными», — отметил он.

Сейчас ритейлеры удерживают минимальные наценки от 5% до 10% на целый ряд позиций в молочной категории: крупнейшие сети снизили наценки более чем на 500 наименований социально значимых товаров, включив в перечень сметану, творог, ряженку, кефир, добавил Караваев. В магазинах компаний стоимость 1 л питьевого молока «первой цены» (самой бюджетной) составляет около 72 рублей, это на 27% ниже средних цен по стране с учетом всех форматов розничной торговли, пишут «Известия».

Людмила Маницкая, глава Молочного союза, подтвердила, что производители вынуждены повышать цены из-за роста производственных расходов, включая увеличение затрат на корма, электроэнергию и транспортировку. Она также подчеркнула, что на рынке внедряются системы контроля качества, что снижает вероятность появления контрафакта и повышает спрос на высококачественную продукцию.

Министерство сельского хозяйства признало рост издержек в производстве молочной продукции, но отметило, что эта отрасль получает значительную государственную поддержку. Федеральная антимонопольная служба заявила, что контролирует ситуацию и готова принять меры в отношении недобросовестных действий со стороны производителей.