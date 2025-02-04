Экономика

Сроки представления в феврале уведомлений об исчисленных суммах налогов назвали псковичам

УФНС России по Псковской области напоминает, что в феврале 2025 года установлено две отчетных даты по представлению уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (форма по КНД 1110355), сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В соответствии с п. 9 ст. 58 Налогового кодекса Российской Федерации, уведомление об исчисленных суммах налогов по НДФЛ представляется:

за период с 23 числа текущего месяца по последнее число текущего месяца не позднее 3-го числа следующего месяца (за январь 2025 года, за период с 23.01.2025 по 31.01.2025 не позднее 03.02.2025 (срок уплаты по данному уведомлению не позднее 05.02.2025).

Следующее уведомление об исчисленных суммах налогов должно быть за период с 1-го по 22-е число месяца не позднее 25-го числа месяца (за февраль 2025 года, за период с 01.02.2025 по 22.02.2025 не позднее 25.02.2025 (срок уплаты по данному уведомлению не позднее 28.02.2025).

Таким образом, на 05.02.2025 и на 28.02.2025 года налоговым агентам необходимо иметь на едином налоговом счете достаточную сумму денежных средств, для погашения обязанности по уплате НДФЛ, исчисленного в представленных уведомлениях.

«Обращаем внимание, что несвоевременное представление, непредставление уведомления или направление уведомления с ошибками не позволит начислить налог и распределить деньги в бюджет, что приведет к просрочкам по уплате налога и начислению пени, а также привлечению к ответственности за непредставление сведений для осуществления налогового контроля», - отметили в налоговой.

При отправке уведомлений необходимо проверить, верно ли указан налоговый (отчетный) период, КБК, ОКТМО, КПП. В случае обнаружения ошибок направить новое уведомление с верными данными, но только до срока подачи расчета.

С порядком заполнения уведомлений по налогам и страховым взносам, информацией об ошибках при заполнении уведомлений и правилами их исправления можно ознакомиться на странице «Все о ЕНС» сайта ФНС России.