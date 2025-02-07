Экономика

Запуск совместных производств обсудили УФСИН и Торгово-промышленная палата Псковской области

Руководители УФСИН России по Псковской области в лице временно исполняющего обязанности начальника ведомства Виктора Леонова, заместителя начальника Андрея Одина провели рабочую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты региона Владимиром Зубовым. Повестка дня включала обсуждение вопросов партнерства и перспектив взаимовыгодного сотрудничества с бизнес-сообществом, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В частности, были рассмотрены вопросы развития производственного сектора уголовно-исполнительной системы и запуска совместных производств на территории центров трудовой адаптации осужденных, действующих при исправительных учреждениях Псковской области, расширение рынка сбыта выпускаемой продукции, совместной организации и участия УФСИН в выставочной деятельности, а также размещения на официальном сайте ТПП информации о производственных мощностях.

Руководитель пенитенциарного ведомства проинформировал президента ТПП о производственных возможностях, имеющихся трудовых ресурсах, производимой продукции, акцентировав внимание на выполнении государственной задачи по ресоциализации осужденных посредством привлечения их к оплачиваемому труду.

По итогу мероприятия стороны договорились о продолжении взаимовыгодного сотрудничества. С целью предметного знакомства с производственным сектором УИС Виктор Леонов выразил готовность к проведению рабочей встречи в выездном формате на базе ЦТАО одного из исправительных учреждений. В мероприятии примут участие представители заинтересованных в сотрудничестве предприятий и организаций, приглашение которых организует Псковская торгово-промышленная палата.