Экономика

Минфин зарегистрировал два допвыпуска ОФЗ-ПД

Министерство финансов России зарегистрировало два дополнительных выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) в размере до 50 млрд рублей каждый. Соответствующие приказы опубликованы на сайте Минфина РФ.

На аукционах будут размещены облигации допвыпусков ОФЗ-ПД 26242 и ОФЗ-ПД 26224.

Бумаги будут доступны на аукционах с 12 февраля. Окончательный срок размещения - 31 декабря 2027 года. «Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ этого выпуска будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры», - говорится в сообщении министерства.

Ранее Минфин зарегистрировал семь допвыпусков ОФЗ-ПД объемом до 50 млрд рублей каждый, пишет ТАСС.