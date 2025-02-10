Экономика

Россиянам назвали продукты, которые подешевели в январе

Рис, пшено, свинина, яйца и морковь в январе подешевели в магазинах крупных торговых сетей России по сравнению с декабрем, соответствующие данные приводятся в мониторинге аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров).

«Минимальные цены на рис и пшено в крупных торговых сетях в январе по сравнению с декабрем снизились на 4,5%, на свинину - на 3,1%. Также подешевели куриные яйца (минус 3%), морковь (минус 2,9%), соль (минус 2%) и сахар-песок (минус 0,9%)», - говорится в сообщении ассоциации.

Одновременно снизилась стоимость сливочного масла (на 0,2%) и свеклы (на 0,1%). В то же время в сетевой рознице в январе выросли цены на мороженую рыбу (на 10,9%), говядину (плюс 5,2%), подсолнечное масло (плюс 4,5%), капусту (плюс 3,7%), черный байховый чай (плюс 3,7%) и ряд других товаров.

Средняя наценка ретейлеров на социально значимые продукты «первой цены» (категория самых доступных социально значимых товаров - ред.) в январе составила 4,7%, снизившись на 0,1 процентного пункта к декабрю. С нулевой и отрицательной наценкой в сетевой рознице в январе продавались самые доступные позиции в таких категориях как подсолнечное масло, говядина, морковь, тушка цыпленка-бройлера и куриные яйца, пишет ТАСС.