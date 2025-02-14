Экономика

Псковский школьник стал финалистом проекта «Бизнес. Поколение»

Финалистом проекта «Бизнес. Поколение» был признан пскович Артём Луарсабян. С проектом CashAssistant AI он занял первое место, набрав 100 баллов из 100 возможных, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по молодежной политике.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Артём – ученик псковского многопрофильного лицея №4. С ранних лет он занимается программированием и техникой, проходит различные курсы для повышения квалификации, участвует и побеждает в конкурсах и хакатонах.

Артём рассказал, что о проекте узнал на официальном сайте Росмолодежь. Бизнес. Он заполнил заявку на участие и презентовал свой продукт CashAssistant AI, после чего за ним закрепили наставника.

«Конкурс представляет собой 12 недель практики и консультаций, и на каждом этапе проекты участников прорабатывались и улучшались. Мне он показался легким, я уже имел базу знаний работы с проектами и стартапами. Защита проекта проходила в Москве, в вузе имени Плеханова, но ввиду обстоятельств я защищался дистанционно», — поделился Артём.

Разработанный Артёмом проект CashAssistant AI — это умный бизнес-ассистент, который автоматизирует бухгалтерский учет и финансовый анализ. Он записывает и классифицирует операции, анализирует баланс, составляет отчеты, обрабатывает счета и накладные. Ассистент помогает в расчете налогов, управлении кассой и подготовке отчетности, соблюдая законодательство. Ключевая особенность — персонализированные рекомендации по бюджету для увеличения прибыли.

Напомним, всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства «Молодежь. Бизнес» реализуется Федеральным агентством по делам молодежи совместно с подведомственным федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр содействия молодым специалистам» и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В рамках программы ежегодно проводится серия из 36 мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства, в которых ежегодно принимают участие более 35 тысяч молодых людей в возрасте 14–35 лет, заинтересованных в предпринимательской сфере. Проект помогает формировать и развивать устойчивое сообщество молодых предпринимателей.