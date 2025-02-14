Экономика

Сбережения жителей Псковской области за год выросли почти на четверть

На начало января 2025 года жители Псковской области разместили на вкладах и банковских счетах 129,2 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу, которые используются для сделок с недвижимостью). Это на 23,5% больше, чем годом ранее, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России.

Более 97% от общего объема накоплений жителей – средства в рублях. За год их сумма выросла на 24,6 млрд рублей. Объем сбережений в иностранной валюте и драгоценных металлах по сравнению с началом 2024 года практически не изменился и составил в рублевом эквиваленте 3,3 млрд рублей.

«Вклады остаются привлекательными из-за высоких процентных ставок. Так, максимальная ставка по вкладам в рублях десяти крупнейших банков страны в начале января 2025 года составляла 21,7% годовых, а годом ранее – 14,8% годовых. Высокая ключевая ставка создает условия для увеличения сбережений и охлаждения избыточного спроса на кредиты», – сообщил главный экономист отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.