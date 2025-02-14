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Экономика

Завод по производству парфюмерных и косметических средств построят в Псковской области

20.02.2025 11:22|ПсковКомментариев: 0

Завод по производству парфюмерных и косметических средств построят в Псковской области. Реализация проекта позволит инвестору «Айрон Барбер» создать собственную производственную площадку взамен арендуемой. Строительство начнется в 2025 году, а завершение запланировано на 2028 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

«Компания с 2018 года ведет производственную деятельность на территории Псковской области. Портфель брендов включает в себя 5 собственных брендов и ряд брендов заказчиков. Расширение производства будет весьма кстати», — отметили в фонде.

Основное направление производства – профессиональные парикмахерские средства, начиная от средств для мытья волос, заканчивая средствами для укладки. А также сопутствующие продукты: средства для обслуживания парикмахерских инструментов, дезинфицирующие средства, вплоть до средств для ухода за животными.

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Особенностью продукции является то, что она содержит пчелиный воск высшего качества, который вручную собирают пасечники.

Проектом предусмотрено строительство завода площадью около 1 тысячи квадратных метров, включающего в себя производственные цеха, склад готовой продукции, склад сырья и офисные помещения в промышленной зоне города Пскова.

Объем инвестиций: 50 млн рублей. 

Фонд инвестразвития оказал инвестору поддержку в получении участка под строительство в аренду без торгов по программе импортозамещения.

«Расширение проекта станет вкладом в развитие региона и отечественной индустрии косметики, поддерживая курс на импортозамещение и обеспечивая российских потребителей качественной продукцией», – добавили в фонде.

Теги: #инвестиции
Источник: Псковская Лента Новостей
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