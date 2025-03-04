Экономика

Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран «Большой двадцатки»

Среди стран «Большой двадцатки» дороже всего куриные яйца обойдутся жителям США - эпидемия птичьего гриппа в стране разогнала цены на них до 370 рублей, в России они втрое дешевле, выяснило РИА Новости по открытым данным.

Россия в рейтинге доступности цен на яйца в странах «Большой двадцатки» оказалась первой - десять штук в среднем по стране обойдутся в 115 рублей. Немного дороже придется отдать в Индии и Индонезии - там они стоят 120 и 123 рубля соответственно. При этом если в России и Индонезии этот продукт потребляют повсеместно, то в Индии он особой популярностью не пользуется - среднестатистический индиец съедает лишь четыре килограмма яиц в год.

В пятерку стран с самыми низкими ценами также входят Бразилия (144 рубля) и Турция (147 рублей). Ниже двухсот рублей они еще в Саудовской Аравии, Мексике и Китае, который является лидером по потреблению этого продукта среди крупнейших экономик мира - 22 килограмма в год на человека.

Жители Канады, ЮАР, Аргентины, Италии, Германии, Японии и Франции должны будут отдать за десяток яиц от двухсот до трехсот рублей. В Британии коробка будет стоит 305 рублей, Южной Корее - 338 рублей, Австралии - 364 рубля.

Дороже всего десяток яиц обойдется в США: в стране уже несколько месяцев бушует эпидемия птичьего гриппа, на фоне которой розничные цены достигли 371 рубля в среднем по стране. Еще в декабре Австралия была лидерах.

Таким образом, в среднем жителям стран G20 десяток яиц обходится в 224 рубля.