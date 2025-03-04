Экономика

Стоимость процедуры банкротства для физлица назвала псковичам арбитражный управляющий

Стоимость процедуры банкротства для физического лица составляет от 50 до 200 тысяч рублей. Об этом арбитражный управляющий Ульяна Михайлова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если банкрот сам себя оформляет, это возможно, комплект документов стандартный, само заявление большое, объемное, но оно несложное, то тогда получается депозит 25 тысяч рублей. Он вносится на расчетный счет арбитражного суда и примерно 25 тысяч — это расходы в процедуре. Самое большое — это стоимость публикаций в "Коммерсанте". Почти 10 тысяч», – рассказала Ульяна Михайлова.

Она уточнила, что нельзя обойти обязательных публикаций, так как они предусмотрены федеральным законом.

«Если гражданин не сам себя оформляет, то к этой стоимости, к 50 тысячам фактически, добавляется та любая сумма, которую ему назовут юристы, юридические организации, принимая его на оформление. Разбег самый разный, от 145 до 200 тысяч примерно. Сегодня юридические конторы называют такую стоимость процедуры банкротства с оговоркой, если у вас нет в процедуре проблем», – добавила арбитражный управляющий.