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Экономика

Псковская область заняла 55 место по уровню безработицы за 2024 год

10.03.2025 11:48|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 55 место во всероссийском рейтинге по уровню безработицы за 2024 год, следует из данных, опубликованных РИА Новости.

Уровень безработицы в 2024 году в Псковской области составил 2,3%. В сравнении с 2023 годом, этот показатель уменьшился на 0,3 пункта. Среднее время поиска работы в 3 квартале 2024 года составило 4,8 месяца.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 7 место - Новгородская область;
  • 11 место - Санкт-Петербург;
  • 34 место - Архангельская область;
  • 36 место - Вологодская область;
  • 49 место - Калининградская область;
  • 60 место - Мурманская область;
  • 65 место - Ленинградская область;
  • 70 место - Ненецкий автономный округ;
  • 73 место - Республика Карелия. 

На фоне дефицита кадров в России уже достаточно длительное время прослеживается тенденция снижения уровня безработицы. По итогам четвертого квартала 2024 года уровень безработицы, по данным Росстата, показал очередной рекорд, снизившись до 2,3%, что на 0,6 процентного пункта меньше уровня аналогичного периода прошлого года, а число безработных сократилось на 470 тысяч человек.

В числе основных причин низкой безработицы эксперты выделяют высокие потребности в персонале со стороны предприятий ОПК, спрос в импортозамещающих производствах, демографические проблемы, снижение миграционных потоков.

Лидером рейтинга стала Москва, где уровень безработицы составил 0,9%, что является историческим минимумом. Всего же в десяти регионах уровень безработицы был ниже 1,5%. Помимо Москвы, это Амурская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Калужская область, Новгородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Свердловская область, Республика Башкортостан и Удмуртская Республика.

Рост безработицы зафиксирован только в Чукотском автономном округе (+0,6 п.п.), Кемеровской области (+0,1 п.п.) и в Республике Хакасия (+0,1 п.п.). В шести субъектах РФ показатель сохранился на прежнем уровне.

Среднее время поиска работы по регионам в третьем квартале 2024 года варьировалось от 11 дней до 12,4 месяцев. Быстрее всех могут найти работу (время поиска менее трех месяцев) жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Астраханской области, Белгородской области, Чукотского автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, Ульяновской области и в Московской области.

Самый длительный срок поиска работы зафиксирован в Еврейской автономной области, где работу придется искать больше года, Республике Хакасия (9 месяцев) и в Забайкальском крае (9 месяцев). Всего же в 17 регионах среднее время поиска работы превышает полгода.

Источник: Псковская Лента Новостей
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