Zewa сменит название в РФ на Zemma

Бренд товаров для чистоты и гигиены Zewa в России сменит название на Zemma. Полный переход на новый бренд завершится в 2026 году, сообщили в пресс-службе компании «Эволюция комфорта» («ЭвоКом»).

«С 2026 года товары бренда Zewa будут выпускаться под новым названием - Zemma. Смена названия бренда связана с уходом международной компании Essity с российского рынка. Переход будет происходить поэтапно: с марта 2025 года на полках начнут появляться упаковки в текущем дизайне с анонсом нового бренда, а полный переход на новый бренд завершится в 2026 году», - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время компания разрабатывает дизайн упаковки нового бренда, который будет учитывать позиционирование, ценности бренда и предпочтения российской аудитории. Переход на новый дизайн упаковки с новым именем начнется летом будущего года.

«Смена названия никак не отразится на качестве продукции - оно останется на высшем уровне. Мы также планируем расширять свою линейку новыми продуктами и модернизировать производство потребительской бумаги», - сказал гендиректор компании «ЭвоКом» Артем Лебедев, слова которого привели в пресс-службе.

Шведская компания Essity (владеет брендами Zewa, Libresse, Tork, Tena) в июле 2023 года сообщила, что завершила продажу своего бизнеса в РФ и ушла с российского рынка. Производить продукцию в России продолжила компания «Эссити» - в июне 2024 года она сообщила, что меняет название на «Эволюция комфорта», пишет ТАСС.