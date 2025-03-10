Экономика

В России выросло производство круп и макаронных изделий

В январе 2025 года отечественные производители выпустили 151 тыс. т круп и 120 тыс. т макаронных изделий, сообщили в пресс-службе Минсельхоза 14 марта. Это на 10,2 и 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнили там.

Как отмечает президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко, в последние годы в нашей стране увеличилось потребление круп и макарон на фоне стабильных цен на эти продукты. Еще одной из причин роста производства является развитие экспорта. Так, в прошлом году поставки макаронных изделий за рубеж увеличились более чем на 10% к уровню 2023 года.

По словам исполнительного директора Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергея Немировского, значительно растет производство макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, в натуральном выражении оно уже сравнялось с выпуском макарон из пшеницы мягких сортов, включая продукты быстрого приготовления, пишут «Известия».

С учетом этих факторов ожидается, что выпуск круп и макаронных изделий будет сохранять положительную динамику.