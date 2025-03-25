Экономика

Ключевым событием стажировки Минпромторга в Пскове станет выставка промышленности

Более 40 крупных промышленных предприятий региона примут участие в выставке, которая пройдет в рамках стажировки «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Изображение: правительство Псковской области

На выставочной площадке будет представлено более 40 крупнейших промышленных предприятий региона, которые продемонстрируют свои товары, новые разработки, в том числе и в сфере импортозамещения. В их числе крупнейшие производства Пскова и Великих Лук: Опытный завод «Микрон», Завод электротехнического оборудования, Велмаш, Псковский завод автоэлектроарматура, Элементум, Псковский электромашиностроительный завод и многие другие промышленные площадки. Кроме того, будут представлены компании, работающие в сфере легкой промышленности, косметической индустрии. Также на отдельной экспозиции можно будет ознакомиться с продукцией ОЭЗ «Моглино».

Посетители выставки смогут погрузиться в индустриальную культуру Пскова и Псковской области, увидеть достижения региона в сфере производства, а также познакомиться с новыми инновационными технологиями промышленных предприятий.

Экспозиция развернется на площадке спортивно-развлекательного центра «Простория» 3 и 4 апреля с 9:00 до 17:00. Вход на выставочную площадку для посетителей свободный. Кроме того, на протяжении всего мероприятия по соседству будет развернута и гастровыставка региона. Любой желающий может пообщаться с создателями псковских продуктов, отведать кулинарные изыски и погрузиться в культуру Псковской земли.

Напомним, стажировка Минпромторга России для регионов СЗФО «Федеральная практика» объединит более 380 участников из 10 субъектов. Выездная стажировка будет посвящена реализации национальных проектов технологического лидерства, развитию промышленного потенциала Северо-Западного федерального округа.