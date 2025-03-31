Экономика

Уровень инфляции в России складывается ниже прогноза — ЦБ

Исходя из динамики первого квартала можно говорить, что инфляция в РФ, по предварительным данным, складывается лучше февральского прогноза Банка России, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин.

«Исходя из той динамики, которую мы видим в течение первого квартала, то есть за январь-февраль у нас есть уже полные данные месячные, за март пока недельные. Если по марту картина будет такая же, как показывают недельные данные, то можно говорить о том, что в целом по первому кварталу инфляция складывается даже несколько ниже того прогноза, который Банк России опубликовал 14 февраля после предыдущего опорного заседания», - сказал Заботкин на заседании в Госдуме.

«То есть замедление темпов роста цен уже происходит по сравнению с теми темпами, которые были в четвертом квартале… и требуется поддержание жесткости денежной политики для того, чтобы вернуть инфляцию на низкий уровень, что очень важно и для граждан, и для бизнеса», - приводит слова Заботкина РИА Новости.