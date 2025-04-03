Экономика

Глава Минпромторга Антон Алиханов находится в Пскове с рабочим визитом

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в пятницу, 4 апреля, находится в Пскове с рабочим визитом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава Минпромторга и губернатор Псковской области Михаил Ведерников примут участие в стажировке «Федеральная практика», которая в эти дни объединила около 400 федеральных экспертов, представителей органов власти и бизнес-сообщества со всего СЗФО.

Программа стажировки посвящена актуальным вопросам реализации национальных проектов, международной кооперации и экспорта, обсуждению вопросов технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Достижения региона в сфере производства представлены на выставке промышленности Псковской области.

Антон Алиханов и Михаил Ведерников посетят и ряд крупных промышленных предприятий региона. Официальные лица осмотрят производственные площадки завода «СКТ Групп», завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино», а также оценят современные инновационные технологии и новые разработки лабораторий Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства.