«Титан-Полимер» представил свою продукцию на выставке промышленности

В Пскове прошла выставка промышленности региона в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика». В мероприятии приняло участие более 40 промышленных предприятий региона, в том числе псковский завод «Титан-Полимер», сообщили Псковской Ленте Новостей на заводе.
Фото здесь и далее: «Титан-Полимер»
Выставку посетили министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, представители органов власти, а также федеральных и региональных институтов развития и государственных корпораций.
На выставочной экспозиции «Титан-Полимер» представил образцы своей продукции – это прозрачные БОПЭТ плёнки с коронной обработкой, химическим и металлизированным покрытием. Предприятие сегодня является единственным производителем в СЗФО, занимающимся выпуском БОПЭТ плёнки. За два года работы компания стала одним из лидеров в производстве данной продукции, востребованной многими отраслями промышленности.
Представители бизнеса и органов власти в рамках деловой программы выездной стажировки, организованной Минпромторгом РФ, обменялись опытом и актуальными вопросами взаимодействия, а также обсудили решение первоочередных проблем развития территорий.