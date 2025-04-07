Экономика

Расходы бюджета РФ на нацпроекты составили 1,36 трлн рублей

Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 апреля 2024 года, по предварительным данным, составили 1,36 трлн руб., сообщается на сайте Минфина РФ.

Это 22,9% от запланированного объема.

Наиболее высокий уровень исполнения отмечен у нацпроектов «Кадры» (50%), «Экологическое благополучие» (35%), «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» (31%), «Семья» (30%) и «Продолжительная и активная жизнь» (24,4%).

Исполнение по нацпроекту «Молодежь и дети» составило 22,7%, «Туризм и гостеприимство» - 20,3%, «Международная кооперация и экспорт» - 18%, «Эффективная и конкурентная экономика» - 14,4%, «Инфраструктура для жизни» - 13,8%, «Эффективная транспортная система» - 13,2%.

Минимальные показатели исполнения отмечены у нацпроектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» - 13,2%, «Новые материалы и химия» - 13,1%, «Новые атомные и энергетические технологии» - 5,4%, «Беспилотные авиационные системы» - 5%, «Экономика данных и цифровая трансформация государства» - 4%, «Новые технологии сбережения здоровья» - 3,8%, «Средства производства и автоматизации» - 3,7% и «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» - 0%.