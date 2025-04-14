Экономика

Дмитрий Мельников: «Неделя без турникетов» – одна из важнейших акций

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» стартовала 14 апреля в Псковской области. По мнению председателя Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура», руководителя Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрия Мельникова, это одна из важнейших акций для страны.

«Это очень полезная акция, мы к ней присоединяемся каждый год. В рамках экскурсий мы показываем наше предприятие различным деловым сообществам, школам, университетам. В прошлом году приезжала большая группа студентов из Санкт-Петербургского государственного университета. Мы не только показали им производство, но и каждый из наших специалистов, по каждому крупному профилю, рассказал о тех тонкостях, с которыми студенты сталкиваются потом на практике, а также о каких-то важных, с точки зрения практики, вещах из своего личного опыта», – сообщил Дмитрий Мельников в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«У нас есть большое желание рассказывать заинтересованной молодежи о нашем предприятии и о том, какие перспективы для них может открыть участие в развитии промышленности нашей страны, на нашем предприятии в том числе», – продолжил Дмитрий Мельников.

Промышленник подчеркнул, что экскурсии на завод «АВАР», даже если не привлекают новых сотрудников, то показывают молодежи варианты для дальнейшего развития и то, как развивается промышленность в стране.

«Многие в целом просто выбирают российскую промышленность, как дальнейшее направление своего уже профессионального обучения - либо в рамках профтехучилища, либо в рамках университета. В целом, даже если по каким-то причинам не трудоустраиваются школьники и студенты конкретно на одно предприятие, которое участвует в этой программе, это побуждает у них сам интерес к промышленности. Возможно, они себя найдут на другом предприятии, может, даже в другом регионе, но это в целом хорошо для страны. Такие крупные предприятия должны быть более открыты для молодежи. Я думаю, что эта акция, которую проводит Союзмаш, одна из самых важных акций», – заключил Дмитрий Мельников.

Напомним, акция «Неделя без турникетов» проводится с 2015 года по инициативе Союза машиностроителей России. Ежегодно в ней участвуют сотни тысяч школьников и студентов по всей стране. В этом году она проходит при поддержке партийного проекта «Выбирай своё» и народной программы «Единой России».