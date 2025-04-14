Экономика

Профориентационная акция «Неделя без турникетов» стартовала в Псковской области

Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов» стартовала в Псковской области сегодня, 14 апреля, сообщается в Telegram-канале куратора регионального отделения Союза машиностроителей России, депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото: Александр Козловский / Telegram

Первым мероприятием стал визит девятиклассников школы №16 и семиклассников лицея №10 города Пскова на Псковский завод аппаратуры дальней связи (АДС), входящий в региональное отделение Союза машиностроителей России — организатора этой акции.

В течение недели предприятия Пскова и Великих Лук откроют свои двери для школьников и студентов региона. Участники акции получат возможность увидеть реальное производство изнутри, познакомиться с технологическими процессами, рабочими специальностями и инженерными профессиями, которые сегодня востребованы на рынке труда.

«Для молодежи это шанс не только увидеть, как устроено современное производство, но и определиться с будущей профессией, найти мотивацию для учебы и понять, какие знания и навыки востребованы в реальной экономике. Для предприятий — это возможность наладить контакт с потенциальными молодыми специалистами, рассказать о своей деятельности, привлечь внимание к инженерным и рабочим профессиям, а также формировать кадровый резерв на перспективу», - отметил Александр Козловский.

Среди предприятий, принимающих участие в «Неделе без турникетов», в Пскове — завод АДС, фабрика «Славянка», завод «АВАР», «Псков-Полимер», Передовая инженерная школа при ПсковГУ, а в Великих Луках — Завод электротехнического оборудования, опытный завод «Микрон», «М-Конструктор», Великолукский механический завод, а также Областной музей почтовой связи. В этом году к акции впервые присоединились Передовая инженерная школа и музей.

Акция «Неделя без турникетов» проводится с 2015 года по инициативе Союза машиностроителей России. Ежегодно в ней участвуют сотни тысяч школьников и студентов по всей стране. В этом году она проходит при поддержке партийного проекта «Выбирай своё» и народной программы «Единой России».