Экономика

Семиклассники из лицея №10 посетили производство обуви Nordman

Учащиеся 7 «б» класса лицея экономики и основ предпринимательства №10 сегодня, 15 апреля, посетили с экскурсией завод «Псков Полимер» и производство обуви марки Nordman в рамках акции «Неделя без турникетов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

На старте экскурсии школьникам объяснили правила безопасности, так как на территории предприятия действует техника, в частности, погрузчики.

Экскурсовод рассказала учащимся об истории фабрики и о тех отраслях деятельности, которыми фабрика занимается на сегодняшний день, а также о бренде Nordman.

«Это не только резиновая обувь, но и кроссовки, лоферы и многие другие изделия», - отметила экскурсовод.

Первой остановкой стал гранулярный и дробильный участок, где бракованные сапоги перерабатываются, а материал используют вновь для другой продукции.

«Мы используем материал ПВХ, который проходит полный цикл на производстве. Нам привозят специальные ингредиенты для замешивания материала ПВХ, на собственном оборудовании. Дальше эта готовая смесь отправляется для производства сапог в следующий цех, где из него отливают целые готовые литые сапоги», - отметила экскурсовод.

Затем школьникам показали цех, где гранулы из исходных компонентов превращаются в массу, из которой отливается обувь. Материалы смешивают с красителями и реагентами в необходимых консистенциях.

Производство выпускает около 3 миллионов пар обуви в год. С 1997 года завод произвел около 50 миллионов пар обуви.

«Если всю произведённую нашим заводом обувь выстроить в ряд, то длина составит около 13 000 километров», - подчеркнула экскурсовод.

Следующей станцией стал инструментальный цех, где происходит вставка стелек, утепленных вкладышей.

«Специальный пневмотранспорт, который движется от первой к последней ячейке, где заливается материал, далее они следуют в пресс-формы. ЭВА-материал очень интересный. Когда он нагревается и впрыскивается в пресс-форму — он меньше. Затем он расширяется и приобретает нужную форму. В пресс-форме выставлена температура 180 градусов. Для сохранения формы используются охлаждающие колодки, фиксирующие размер», - сказала экскурсовод.

Школьникам показали линию производства и процесс охлаждения сапога.

Третьей станцией экскурсии стал цех прямого прилива, где экскурсовод провела интерактив со школьниками, которые поделились своими знаниями о производстве сложнокомпонентной обуви. Экскурсовод рассказала, каким образом производится совмещение заготовки и подошвы обуви. Она отметила, что на производстве «Псков-Полимер» все процессы проходят с соблюдением экологических норм и норм безопасности для сотрудников. Также детям показали инновационные модели сапог с двойной подошвой, которая нужна для укрепления конструкции. Это необходимо для повышенной износостойкости сапога.

Последней точкой экскурсии стал швейный цех.

«Главным пунктом на швейном производстве является раскроечный полуавтоматический комплекс. Суть раскроечного комплекса в чем? У нас есть большие пласты ткани, большой объем работы, которая вручную выполняется очень долго. Вместо того, чтобы выполнять это вручную, у нас есть, соответственно, этот комплекс. На экране задается задание, вкладывается ткань. И далее уже с помощью двух головок с металлическими наконечниками происходит раскраивание ткани», - пояснила экскурсовод.

Напомним, что всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов» стартовала в Псковской области 14 апреля.

Акция «Неделя без турникетов» проводится с 2015 года по инициативе Союза машиностроителей России. Ежегодно в ней участвуют сотни тысяч школьников и студентов по всей стране. В этом году она проходит при поддержке партийного проекта «Выбирай своё» и народной программы «Единой России».