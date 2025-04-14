Экономика

Росстат третью неделю подряд фиксирует снижение цен на сливочное масло

Стоимость сливочного масла в России с 8 по 14 апреля 2025 года снизилась на 0,22%, сообщается в материалах Росстата.

С 1 по 7 апреля 2025 года его стоимость уменьшилась на 0,25%, с 25 по 31 марта - на 0,2%

Росстат также сообщает, что с 8 по 14 апреля снизились цены на яйца куриные - на 1,6%, мясо кур - на 0,8%, муку пшеничную - на 0,3%, масло сливочное и пшено - на 0,2%, баранину, крупу гречневую, макаронные изделия и рис - на 0,1%.

В то же время выросли цены на консервы фруктово-ягодные - на 0,7% и мясные - на 0,6% для детского питания, говядину и хлеб пшеничный - на 0,4%, свинину, сосиски, сардельки, печенье и соль поваренную - на 0,3%, колбасы вареные, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, смеси сухие молочные для детского питания, вермишель, чай черный, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, сметану, творог, сыры твердые, полутвердые и мягкие, консервы овощные для детского питания, хлеб ржаной и сахар-песок - на 0,1%.

Также за этот период наблюдался рост цен на плодоовощную продукцию в среднем на 1,1%. В том числе капуста белокочанная подорожала на 4,6%, картофель - на 3,5%, свекла столовая - на 3,4%, морковь - на 2,6%, лук репчатый - на 2%, яблоки - на 0,9% и огурцы - на 0,5%.

В то же время снизились цены на бананы - на 0,9% и помидоры - на 0,6%, пишет ТАСС.