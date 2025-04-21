Экономика

В Псковской области завершилась профориентационная акция «Неделя без турникетов»

В Псковской области завершилась всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов». На этот раз она объединила 1200 школьников и студентов из Пскова и Великих Лук. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«В течение всей прошлой недели ребята получили уникальную возможность заглянуть за кулисы ведущих предприятий региона и увидеть, как рождаются современные технологии, востребованные профессии и производственные инновации», - сказал Александр Козловский.

Свои двери для молодежи открыли ведущие предприятия региона: в Пскове — АДС, фабрика «Славянка», завод «АВАР», «Псков-Полимер», Передовая инженерная школа, а в Великих Луках — Завод электротехнического оборудования, опытный завод «Микрон», «М-Конструктор», Великолукский механический завод, Областной музей почтовой связи.

«Для участников это был не просто экскурс в производственные цеха. Это — возможность определиться с будущей профессией, увидеть востребованные рабочие и инженерные специальности в действии, задать вопросы специалистам и понять, какие знания сегодня ценятся в реальной экономике. А для предприятий — шанс познакомиться с будущими кадрами, рассказать о себе и заинтересовать молодежь современными технологиями и инженерной мыслью. В этом году к нашей акции впервые присоединились Передовая инженерная школа и Областной музей почтовой связи, продемонстрировав, что профориентация — это не только о производстве, но и о науке, культуре, технологиях», - добавил Александр Козловский.

«Неделя без турникетов» - это первый шаг к осознанному выбору профессии и к построению успешного профессионального будущего молодых людей региона. Акция проводится с 2015 года по инициативе Союза машиностроителей России и ежегодно объединяет сотни тысяч участников по всей стране. Псковская область уже много лет активно участвует в этой инициативе, делая важный вклад в формирование профессионального будущего молодежи, заключил Александр Козловский.