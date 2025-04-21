Экономика

Александр Козловский: Формирование бюджета страны — очень сложная процедура

Большая работа комитетов Госдумы с правительством предшествует принятию федерального бюджета. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Наша основная работа в Государственной Думе строится в комитетах. Поэтому в комитете по промышленности и торговле я, как первый заместитель, все в свое время посвящаю именно этой работе, работе экспертных советов. Сейчас у нас прошел отчет правительства. Вот Михаил Владимирович Мишустин отчитывался. Надо понимать, что это не один день, когда он приехал в Думу и отчитался. Этому предшествовала большая работа в комитетах. Мы около месяца проводили различные встречи, экспертные советы, мы встречались с профильными министерствами, со Счетной палатой, слушали их отчеты, принимали решения. Был, конечно, диалог и на будущее тоже, чтобы обозначить те проблемы или направления, которые необходимо учесть в бюджете следующих периодов. Мы понимаем, что формирование бюджета - это сложная процедура, которая начинается задолго до принятия самого бюджета, поэтому мы уже к этому готовимся», - сообщил депутат.

Встречи, посвященные бюджету, проводились во всех комитетах Государственной Думы и, как отметил Александр Козловский, комитет по промышленности и торговле не стал исключением.

«В преддверии самого отчета во всех комитетах проводились встречи, и комитет по промышленности и торговле - не исключение. Антон Алиханов (глава Минпромторга - ред.) тоже к нам приезжал. Мы работали достаточно долго, заслушали экспертов, их мнения, высказывали пожелания для того, чтобы их в будущем правительство и профильное министерство учли в своей работе. Поэтому я считаю, что это один из значимых моментов работы Государственной Думы. То есть осенью у нас бюджет, весной у нас отчет правительства. Но это, опять-таки, целый период плотной работы с правительством», - пояснил Александр Козловский.