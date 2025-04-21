Александр Козловский: Формирование бюджета страны — очень сложная процедура

Большая работа комитетов Госдумы с правительством предшествует принятию федерального бюджета. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).
Встречи, посвященные бюджету, проводились во всех комитетах Государственной Думы и, как отметил Александр Козловский, комитет по промышленности и торговле не стал исключением.
«В преддверии самого отчета во всех комитетах проводились встречи, и комитет по промышленности и торговле - не исключение. Антон Алиханов (глава Минпромторга - ред.) тоже к нам приезжал. Мы работали достаточно долго, заслушали экспертов, их мнения, высказывали пожелания для того, чтобы их в будущем правительство и профильное министерство учли в своей работе. Поэтому я считаю, что это один из значимых моментов работы Государственной Думы. То есть осенью у нас бюджет, весной у нас отчет правительства. Но это, опять-таки, целый период плотной работы с правительством», - пояснил Александр Козловский.