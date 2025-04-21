Александр Козловский: Высокие ставки кредитования — это вынужденная мера

Высокие ставки кредитования для бизнеса — это вынужденная мера. Такое мнение озвучил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы вынуждены жить с такой высокой ставкой, которую сейчас установил Центробанк. Это вынужденная мера. Ее, кстати, тоже обсуждали с Михаилом Мишустиным (председателем правительства РФ - ред.), но это действительно вынужденная мера, потому что иначе, наверное, на сегодняшний день нельзя. К сожалению, мы вынуждены пока потерпеть, вытерпеть этот момент. В дальнейшем, я все-таки надеюсь, что ситуация изменится, ставка начнет снижаться и доступ к финансам и к деньгам у предприятий, у промышленности станет больше, больше будет возможностей воспользоваться финансовыми инструментами», - сообщил Александр Козловский.