Экономика

«Беседка»: Директор Псковского отделения Россельхозбанка об актуальных стратегиях для вкладчиков. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 апреля.

Гость студии - директор Псковского регионального отделения Россельхозбанка Анна Тарасенко. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ней актуальные стратегии для вкладчиков и ситуацию на ипотечном рынке.

Как текущая ключевая ставка влияет на банковскую сферу? Насколько реальны слухи о заморозке вкладов? Какой стратегии лучше придерживаться вкладчику, который хочет сберечь и приумножить свои средства? Время ли сейчас брать кредиты и если да, то на какие нужды? Какие программы поддержки клиентов, оказавшихся в сложной ситуации, есть в распоряжении банка?